EBYÜ 100. yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakaları çerçevesinde personeller arası masa tenisi turnuvası yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde “100. Yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakaları” düzenlendi. Müsabakaların ilk ayağı olan üniversite personelleri arası masa tenisi turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuvada, üniversite personelleri arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Dr. Öğretim Üyesi Nihat Fırat, gösterdiği üstün performansla birinci olarak büyük bir başarı elde etti. İkinci sırayı ise Lokman Aktepe kazandı. Üçüncülük derecesini ise Dr. Öğretim Üyesi Metin Sarıgöl ve Hüseyin Özyılmaz paylaştı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personelleri, bu turnuva vesilesiyle bir araya gelerek hem spor yapma fırsatı buldu hem de Cumhuriyet’in önemini vurgulayan bir etkinliğe katılım sağladı.