Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) 100. Yıl Cumhuriyet Kupası etkinlikleri çerçevesinde personeller arası Kadınlar Kort Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Etkinliklerin 3’ncü gününde üniversitede görev yapan kadın personellerin katılımıyla Kort Tenisi Turnuvası yapıldı. Yalnızbağ Yerleşkesi tenis kortlarında gerçekleşen tenis turnuvasına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, akademik ve idari personel katıldı.

EBYÜ’de ilk defa personeller arası yapılan kort tenis turnuvasında ilk maç, Öğr. Gör. Nursel Kuyrukluyıldız ve Öğr. Gör. Sema Köse arasında yapıldı. Maçın galibi Sema Köse oldu. Dr. Öğr. Üyesi Songül Alşan ve Canan Aslantaş arasında yapılan ikinci müsabakada ise Canan Aslantaş maçı kazandı.

Turnuvaya katılan kadın sporcular, yapılan müsabakada dostluğun kazandığını ve böyle anlamlı bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu ifade ettiler.