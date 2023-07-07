Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) üst yönetimi, kalite koordinatörlüğü, kalite komisyonu, eğitim-öğretim komisyonu, araştırma-geliştirme komisyonu, toplumsal katkı komisyonu, yönetim sistemi komisyonu, uluslararasılaşma komisyonu ve akreditasyon komisyonu üyelerinin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Rektör ve Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Akın Levent’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kalite koordinatörlüğünün KAP süreci ile ilgili genel bilgilendirilmesinin ardından komisyon çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı. Sunumlarda kalite çalışmaları dahilinde gerçekleştirilen, planlanan ve iyileştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirilmeler yapılarak komisyon üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Rektör Levent, toplantıya katılan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek KAP sürecindeki çalışmalarda başarılar diledi.