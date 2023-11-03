Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bünyesinde Sosyal Birliktelik Kulübü tarafından “İkinci Gökyüzü Gözlem Etkinliği” yapıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak 30 Ekim’de Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda gece gözlemiyle başlayan etkinlikler 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atölye çalışmaları, Güneş gözlemi ve gece gökyüzü gözlemi etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Etkinlik süresince Dr. Öğr. Üyesi Şenol M. Pala ve Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Keleş tarafından teleskoplarla Güneş, Ay, Satürn, Jüpiter ve çeşitli gök cisimlerinin gözlemleri yapıldı.

Etkinliklere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretim üyeleri, öğrencilerimiz ve ziyaretçiler katıldı. Ayrıca Öğretmen Sibel Çakır Anaokulu, Melikşah İlkokulu, Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu’ndan gelen öğrencilere, güneş gözlem etkinlikleri, gökyüzü atlası atölye çalışmaları ve kampüsün tanıtımı yapıldı. Etkinliklere başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçiler yoğun bir katılım gösterdi.