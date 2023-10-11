Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde mehteran takımı konser verdi ardından gençlik ateşi yakıldı.

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları etkinliklerinin 4’ncü gününde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Levent Akın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin dördüncü günü Erzincan Belediyesi mehteran takımının verdiği konserle başladı. Konserin ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Levent Akın, “Üniversitemiz, ilimize öğrencilerimizin varlığıyla değerine değer katıyor, öğrencilerimizle güzelleşiyor. 100. yıl etkinliklerimize de tüm öğrencilerimizin katılması bizi ziyadesiyle mutlu edecektir” dedi.

Kapalı spor salonu önünde gerçekleştirilen etkinliklerde mehteran takımı konserinin ardından gençlik ateşi yakıldı. Rektör Levent, gençlik ateşini yaktıktan sonra hem yeni eğitim dönemi hem de etkinliklerin üniversite için hayırlı olsun temennisinde bulundu.