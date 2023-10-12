Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ), Erasmus+ Günleri Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Erasmus+ Günleri Açılış Toplantısı Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, Erasmus partneri Masaryk Üniversitesinden Doç. Dr. Athena Alchazidu ve Öğr. Gör. Hana Kuzdasova ve Erasmus koordinatörleri katıldı.

Toplantıda, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özbay tarafından EBYÜ’de yürütülmekte olan Erasmus+ programı ile ilgili bilgiler paylaşıldı, 9-14 Ekim tarihleri arasında üniversitede gerçekleştirilecek çeşitli Erasmus+ etkinlikleri hakkında bilgi verildi. Erasmus+ programı dahilinde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan öğrencilerle canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Erasmus+ günleri tanıtım toplantısında Erasmus ortaklarından olan Çek Cumhuriyetindeki Masaryk Üniversitesi’nden EBYÜ’yü ziyarete gelen Doç. Dr. Athena Alchazidu ve Öğr. Gör. Hana Kuzdasova hem kendi üniversiteleri hakkında hem de Erasmus+ programı hakkında bilgi verdiler.

Programın ardından, Masaryk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Athena Alchazidu ve Öğr. Gör. Hana Kuzdasova Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti. ,

Rektörle bir süre sohbet eden akademisyenler, toplantıda yaptıkları sunum hakkında da bilgi verdiler. Rektör Levent, misafir akademisyenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erasmus+ programının öğrencilere yeni beceriler kazandırmada, kişisel gelişimlerini güçlendirmelerinde ve istihdam olanaklarının arttırılmasında çok faydalı olduğuna vurgu yaptı.