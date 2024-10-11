Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle, EBYÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERDAM) tarafından ruh sağlığı konusuna öğrenciler ve personelin dikkatini çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Ünlü, EBYÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fikret Gülaçtı, uzmanlar Öğr. Gör. Esra Demirel, Öğr. Gör. Zeynep Çiftci, uzman psikolog Şeyda Özcan, PDOK kulüp öğrencileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, katılımcıların son bir hafta içindeki duygusal durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, ruh sağlığını koruma yolları hakkında bilgi verildi ve bu alanda faydalı tavsiyeler paylaşıldı. Etkinlik, katılımcılara ruh sağlıklarını güçlendirme fırsatı sunarak, farkındalık oluşturmayı amaçladı.