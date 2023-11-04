Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Doğu Anadolu Türküleri” konseri düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Taner Uluçay ve Arş. Gör. Alkan Kadir Aka’nın şefliğinde düzenlenen konserde Doğu Anadolu’ya ait türküler seslendirildi. Konsere gelen katılımcılar türkülere eşlik edip keyifli anlar yaşadı.

Konser sonrasında Rektör Prof. Dr. Akın Levent, tüm orkestra adına Dr. Öğr. Üyesi Taner Uluçay ve Arş. Gör. Alkan Kadir Aka’ya çiçek takdim etti. Rektör Levent, “Büyük bir emekle hazırlanmış bu konser için tüm orkestramıza ve konserimize katılıp türkülere hep bir ağızdan eşlik eden siz değerli dinleyicilere teşekkür ediyorum” dedi.