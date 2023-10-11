Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Cumhuriyetin 100’ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde halı sahada futbol turnuvası düzenlendi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite bünyesinde düzenlenen futbol halı saha etkinliklerine katılan takımları maç öncesi ziyaret ederek başarılar diledi. Yalnızbağ Yerleşkesi halı sahalarda gerçekleşen futbol turnuvasına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, akademik ve idari personel katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde gerçekleştirilen personel halı saha maçları münasebetiyle Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi sahaya gelen Rektör Levent her iki takımla da kısa bir süre sohbet etti. Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlenen bu organizasyona yakışır bir maç olmasını ifade eden Rektör Levent her iki takımada başarılar diledi.