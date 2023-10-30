Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi’nde bulunan Türk Bayrağı’nın gölgesinde başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Genel Sekter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Cumhuriyet’in önemi üzerine farkındalık kazandırmak ve 100. yıl coşkusunu sürdürmek üzere gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler ellerinde dev Türk Bayrakları taşıdı. Milli ruhun yansıdığı sloganların atıldığı “Cumhuriyet Yürüyüşü” renkli görüntülere sahne oldu.