Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında “Ben Olmaktan Biz Olmaya Geçişin Sancısı: Çağın İlişki Sorunsalı” adlı söyleşi düzenledi.

Söyleşinin moderatörlüğünü EBYÜ öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Fadime Badur yaptı. Söyleşide Psikoterapist, Psikodramatist ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Bilge Uzun, ilişkilerde “ben” ve “biz” olma süreçlerine değindi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Bilge Uzun, söyleşide özellikle Anadolu’daki öğrencilerin yozlaşmadan “biz” olmayı konuşmayı hedeflediğini ve bu amaçla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde bu söyleşinin düzenlendiğine dikkat çekti. Uzun, her bireyin kendini bilmesi gerektiğinin altını çizerek, grup içinde sağlıklı bir biz olabilmek için kendi kimliğimizi bozmadan biz olmamız gerektiğini vurguladı. Beden dilinin de kendini ifade etmede önemli olduğunu belirten Uzun, “Beden duruşumuz hayata karşı duruşumuzu temsil eder” ifadesini kullandı.

Uzun, kültürlerarası ilişkilerde, aile ortamında ve sosyal medya gibi ortamlarda ben ve biz kavramlarını açıklayarak yaşantıdan örnekler sundu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent Prof. Dr. Bilge Uzun’a katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu. Rektör Levent, söyleşinin katılımcılara önemli bir perspektif kazandırdığını ve düşünce dünyalarını zenginleştirdiğini vurgulayarak Prof. Dr. Bilge Uzun’a ve söyleşide emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Program sonunda Psikoterapist, Psikodramatist ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Uzun “Uzun Yollar Tek Adımla Başlar” adlı kitabını imzaladı.