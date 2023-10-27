Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında 3’üncü Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri” icra edildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde 3’üncü Ordu Bölge Bando Komutanlığınca düzenlenen dinletiye Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. A. Ercan Ekici, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter V. Metin Uğurtürk, üniversite personelimiz ve öğrenciler katıldı.

Konser sırasında çalınan çeşitli türdeki müziklere dinleyiciler alkışlarla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Konser sonunda sahneye çıkan Rektör Levent, “Solistimiz Mete Kütük’ün icra ettiği Van Marşı’nda geçen dizlerde olduğu gibi başta Filistin olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde annelerin ağlamamasını temenni ediyorum” dedi. Daha sonra Orkestra Şefi Bando Binbaşı Aziz Diker’e çiçek takdim eden Rektör Levent, “Şerefli Türk Ordusunun mensubu olan 3’üncü Ordu Bölge Bando Komutanlığımız bizlere çok güzel anlar yaşattı. Şefimiz başta olmak üzere solistimiz ve tüm orkestramıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konserin sona ermesine rağmen dinleyicilerin yoğun isteği üzerine Vatan Marşı’nın bir kez daha çalınmasıyla dinleti sona erdi.