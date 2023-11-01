Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ile Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerine 2209 A eğitimi verildi.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak ve öğrenciler katıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ile Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü İşbirliğinde 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları ve süreçleri hakkında öğrencilere ETTO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Yavuz’un sunumu ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.