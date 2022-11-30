En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye’den 118 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı.

Erzincan’da kafelerde çay içmek lüks oldu; 1 bardak çay 10 lira

Erzincan’da kafelerde çay içmek lüks oldu; 1 bardak çay 10 lira

Tüm bileşenleriyle "Sürdürülebilir Gelişim" hedefiyle önemli bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği EBYÜ, 2 bin 424’ncü sırada yer aldı.

Üniversiteler 2021’de ürettikleri makale sayısı ile 2021’den geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-2023 dünya sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi bulunan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-2023 dünya sıralamasında başarı göstererek totalde 156,44 puan alarak 2 bin 424’ncü sırada yer aldı.

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