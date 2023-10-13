Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı oryantasyon eğitimi verildi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversitenin akademik birimlerinde açılış dersi ve öğrencilerin üniversiteye uyumları için oryantasyon toplantıları devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde öğrencilere üniversite eğitimi ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu hakkında Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ekmekçi tarafından bilgiler verilerek üniversite yaşamı, dersler ve sosyal faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Oryantasyon eğitiminden sonra aşçılık bölümü öğrencilerinin hazırladığı yaklaşık 500 kişilik aşure öğrenciler ve misafirlere dağıtıldı.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Güneş etkinlik hakkında bilgiler vererek, “Öğrencilerimizin akademik hayata daha iyi adapte olabilmesi için her dönem başında yaptığımız gibi oryantasyon eğitimi yaptık. Öğrencilerimize akademik hayatta lazım olacak bilgileri, laboratuvarlar hakkında, sosyal ve kültürel hayat hakkında bilgiler verdik. Hem şuan içinde bulunduğumuz kendi kampüsümüz hem de Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan öğrenci imkanlarından kendilerine bahsettik. Şehir dışından çok fazla öğrenci geldiği için hem Erzincan hakkında hem üniversitemiz hakkında kendilerine çeşitli bilgiler verdik. Bu sayede öğrencilerimiz üniversiteye daha hızlı adaptasyon sağlıyorlar” dedi.

Okul öğrencileri ise yapılan eğitimin verimli geçtiğini belirterek hocalarına teşekkür ettiler.