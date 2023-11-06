Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi dünyanın saygın akademik derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı, “Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması 2024” sonuçlarında Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık alanı ile Fizik Bilimleri alanında 801+ bandında yer aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin her geçen gün başarı sırasını arttırdığını belirten Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini her anlamda yükseltmek, ileriye taşımak ve seçkin bir üniversite yapmak için çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye ve dünya sıralamalarında performansımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımıza özverileri ile destek veren ve üniversitemizin bilimsel anlamda yükselişine vesile olan tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum” dedi