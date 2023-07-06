Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), uluslararası bir başarıya imza atarak Times Higher Education Genç Üniversite Sıralaması’nda 501+ sıralamada yerini aldı. Bu başarıyla birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünya genelinde 605 üniversitenin yer aldığı prestijli sıralamada kendine yer buldu.

Times Higher Education Young University uygulaması, 2012 yılından bu yana dünya genelinde 50 yaşında veya daha genç olan üniversiteleri değerlendiren bir sıralama sistemidir. Bu sıralama, 13 performans kriteri çerçevesinde üniversiteleri değerlendirmekte olup öğrenme ortamları, araştırma, atıf, uluslararası görünüm ve endüstri gelirleri gibi faktörleri dikkate almaktadır.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent THE sıralamasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gösterdiği performans için “Tüm mesai arkadaşlarıma elde edilen bu başarı için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Rektör Levent; “Bu büyük başarı, üniversitenin yüksek kalitedeki eğitim ve araştırma çalışmalarının somut bir göstergesidir. Ayrıca üniversitemizin Times Higher Education Genç Üniversite Sıralaması’nda 501+ yer alması, üniversitenin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacak ve öğrencilere daha geniş bir akademik ağ sunma imkânı tanıyacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha üst sıraları hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.