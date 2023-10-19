Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikler, 12. gününde Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tahir Erdoğan Şahin tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı dahilinde hazırlanan ve Erzincan ilini her yönüyle tanıtmayı amaçlayan 24 ciltlik Erzincan Külliyatı e- kitap tanıtım etkinliği Türkiye Büyük Millet Meclis’i Kütüphanesi’nde düzenlendi.

Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle Erzincan ilini her yönüyle ele alan e-kitabın tanıtımına Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, külliyatın editörü Dr. Öğretim Üyesi Tahir Erdoğan Şahin ile çok sayıda milletvekili katıldı.

24 cilt ve 12 bin sayfadan oluşan eserin tamamlandığını dile getiren Milletvekili Karaman, Erzincan’ı her yönüyle ele alan bu külliyatın çok değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek, tanıtım etkinliğine katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Külliyat ile ilgili konuşan Erzincan Valisi Aydoğdu, hazırlanan külliyatın hem Türk tarihine hem de Erzincan tarihine önemli bir değer kattığını ifade etti.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise konuşmasına Dr. Öğretim Üyesi Tahir Erdoğan Şahin hakkın bilgi vererek başladı. Tamamlan külliyat hakkında konuşmasına devam eden Rektör Levent, “Erzincan’ın tarihi, kültürü ve ekonomisi başta olmak üzere birçok farklı konuyu detaylı bir şekilde ele alan Erzincan Külliyatının ilimize ve ülkemize önemli bir katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Rektör Levent son olarak; e-kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri ve ilgili kurumları tebrik ederek, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın, ilin kültürel mirasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Programın devamında Dr. Öğretim Üyesi Tahir Erdoğan Şahin ise editörü olduğu Erzincan Külliyatı ve ciltlerin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik sırasında katılımcılara Erzincan’ın yöresel ürünlerinden tulum peyniri, lavaş ve Cimin Üzümü ikramında da bulunuldu.