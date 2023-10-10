Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Özkan Daşdemir, önemli bir başarıya imza atarak “Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta Bulunan Türkçe Yazma Eserlerin İncelenmesi” başlıklı projesiyle TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı doktora sonrası araştırma burs programı desteği almaya hak kazandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Özkan Daşdemir, Los Angeles’ta bulunan ve Özel Koleksiyonlar biriminde muhafaza edilen 2 bin 484 adet Türkçe yazma eserin ilk defa ortaya çıkarılması ve Türk kültürüne ait bu değerli hazinenin bilim dünyasına kazandırılmasında önemli bir misyon üstlendi. 500 yıllık bir tarihin izlerini taşıyan koleksiyon hakkında bugüne kadar herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması projenin ortaya koyacağı sonuçları daha da önemli bir hale getiriyor. Türkçe El Yazmaları Koleksiyonunda bulunan ve 1400 ile 1900 yılları arasına ait 2 bin 484 adet Türkçe el yazması eser; Türk dili başta olmak üzere edebiyat, tarih, bilim ve sanat konularında yeni gelişmişlerin habercisi konumunda yer alıyor.

Prof. Dr. Özkan Daşdemir’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan bu kıymetli proje hakkında konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Projenin içeriği ve mahiyeti konusunda kıymetli hocamızı tebrik ediyorum. Tarihimizi bu denli ilgilendiren kıymetli eserlerin ilk defa çalışılacak olması akademik anlamda büyük bir öneme sahiptir. Projede yer alan ekibe başarılar diliyorum” dedi.