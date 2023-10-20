Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ikinci MR Görüntüleme Merkezi hizmet vermeye başladı. Üniversite hastanesi bünyesinde en çok ihtiyaç duyulan ünitelerden biri olan MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) merkezinin ikincisi hizmete girdi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın da katılımıyla hizmete alınan MR Cihazı merkezi incelendi.

Acil hastaların aynı gün, ayakta gelen hastaların ertesi gün MR çekilebileceği ifade eden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kuyrukluyıldız, MR çekimi için Erzincan’ın yeni merkezle birlikte çevre illerden ve Türkiye’nin diğer illerinden hasta alabilecek yeterliliğe kavuştuğunu ifade etti. EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı ise yeni açılan ikinci MR Görüntüleme merkezi hakkında “Hastalarımızın tedavi süreçlerini hızlandıracak olan bu merkezin Üniversite hastanemizde olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise ikincisi açılan MR Görüntüleme Merkezi hakkında, “Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa bir şekilde yürüttüğümüz üniversite hastanemizde yoğunluk her geçen gün artış gösteriyor. Bu nedenle MR Görüntüleme Merkezimizin ikincisini açarak hastalarımızın tetkik süresini kısaltmayı ve sirkülasyonu azaltmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Levent son olarak MR Görüntüleme Merkezinin kurulma sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.