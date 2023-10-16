Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak düzenlenen Kadınlar Kort Tenis Turnuvası sona erdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 100. yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakalarında üniversitenin kadın personelleri arasında gerçekleşen Kadınlar Kort Tenis Turnuvası sona erdi.

EBYÜ tarafından “100. yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakaları” çerçevesinde düzenlenen ve ilk olma özelliği de taşıyan Kadınlar Kort Tenis Turnuvasında Canan Arslantaş birinci, Öğretim Görevlisi Elif Özer ikinci ve son olarak Öğretim Görevlisi Sema Köse ise üçüncü oldu.

Turnuvaya katılan sporcular, Cumhuriyetin 100. yılında böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmanın verdiği mutluluğu ifade ederken turnuvanın esas kazanının ise dostluk olduğunu ifade ettiler