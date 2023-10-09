İl Emniyet Müdürlüğünce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde görevli güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Olumsuz olayları engellemek için verilen eğitimlerde, olaylara etkin ve zamanında müdahale edilmesi ve olay yerindeki delillerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilerek korunması hedefleniyor. Özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimler sayesinde öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda uyuşturucu kullanımının da önlenmesi planlanıyor.

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde görev alan 29 özel güvenlik görevlisi ile 1 birim yetkilisine, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel güvenlik hukuku, Genel Kolluk- Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN), güvenlik farkındalığı, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri, terörle mücadele konuları hakkında eğitim verildi.