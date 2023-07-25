Dünya Akreditasyon Günü amacıyla “Yükseköğretimde Kalite Kültürü ve Akreditasyon” konulu konferans, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyük Kasap Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Kültürü ve Akreditasyon” konulu konferansa Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, ilgili fakülte dekanları ve üniversitenin akreditasyon derneklerinin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından üniversite tanıtımının yer aldığı kısa filmin sunumuyla başlayan konferans programı Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Levent Ünlü, Öğretim Görevlisi İlhan Akdeniz ve Ceren Sarıkaya’nın hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.

Dünya Akreditasyon Günü kapsamında YÖKAK Kalite Elçisi ve Akreditasyon Elçileri Kulübü Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Esra İnan “Akredite olan bir bölümün öğrencisi olarak kalite kavramının eğitim başta olmak üzere hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Yazılmamışsa yapılmamıştır, kaydedilmemişse kaybolmuştur anlayışı ile kalite ve akreditasyon konularında bizleri hem teorik hem de pratik çalışmalarımızda aydınlatan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nadiye Özer, kurumsal yapısı ile kalite güvence sistemini geliştirime, kurumsal ve program akreditasyonuna teşvik etmede itici bir güç olan Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna ve YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şükranlarını ileterek konuşmasına başladı.

Dekan Özer daha sonra, “Kalite güvence sistemini güçlendirme de bir araç olan program akreditasyonu için çıktığımız yolculukta her zaman bize güç veren Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel’e teşekkürü bir borç biliriz” dedi. Kalitenin uzun soluklu bir yol olduğunu ifade eden Dekan Özer, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin kalite konusunda yaptığı çalışmaları anlatmak üzere konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, üniversitenin Anadolu da bir dünya üniversitesi olma öz ülküsüne sadık kalarak 2015 yılından bu zamana kadar Kalite Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yaptığı çalışmaları aktardı. EBYÜ’nün 2018 yılında YÖKAK tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dahil edilmesinin ardından değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmalarından bahseden Rektör Yardımcısı Ekinci, üniversitenin 2021 yılında YÖKAK tarafından Kurumsal İzleme Programına dahil edildiğini ve 2023 yılında da üniversite senatosu tarafından alınan kararla Kurumsal Akreditasyon Programına başvurunun yapıldığını belirterek nihai sonucun da yakın bir zamanda açıklanacağını ifade etti. Kalite konusunda yapılan çalışmalarda emeği olan üniversitenin akademik ve idari personellerine de teşekkürlerini ileten Rektör Yardımcısı Ekinci katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise Dünya Akreditasyon Günü’nde üniversitenin düzenlemiş olduğu konferansa katılım gösteren Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerini iletti. Rektör Levent, YÖKAK Kalite Elçisi ve Akreditasyon Elçileri Kulübü Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Esra İnan’ın konuşması sırasında yaşadığı heyecana ithafen “Üniversitemizin akademik ve idari personeliyle beraber öğrencilerimizin de yaşadığı heyecanı görmek kalite konusunda olumlu işler yaptığımızın göstergesidir” dedi.

Kaliteye ulaşmada EBYÜ’nün tüm birimlerinin senkronize bir şekilde çalıştığını ifade eden Rektör Levent, YÖKAK’ın belirlemiş olduğu standartlar konusunda üniversitenin ilgili birimleri olarak oldukça titiz ve hassas bir çalışma içerisinde olunduğunu belirtti. Üniversite bünyesinde akredite olan tüm fakülte ve programlara teşekkürlerini ileten Rektör Levent, YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya katılımlarından dolayı hediye takdiminde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Konferans çerçevesinde üniversitede bulunan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuşmasında ilk olarak YÖKAK Kalite Elçisi ve Akreditasyon Elçileri Kulübü Üyesi öğrencimizin “yazılmamışsa yapılmamıştır, kaydedilmemişse kaybolmuştur” söyleminin kalite için anahtar bir ifade olduğunu belirtti.

Başkan Vekili Çufalı, Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon, YÖKAK’a kısa bir bakış, YÖKAK Değerlendirme Süreçleri ve üniversitelerin durumu hakkında genel bir sunum yaptı. Kaliteye ulaşma konusunda iyi bir lider, etkileşimli bir yönetişim, güçlü organizasyon ve süreklilik konularının önemine değinen Başkan Vekili Çufalı, genç üniversiteler arasında yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin beş sene gibi kısa bir sürede Kurumsal Akreditasyon Programına başvurabilecek donanıma sahip olmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Üniversitelerin değerlendirme süreçlerine ve olgunluk puanları hakkında önemli detaylar aktaran Başkan Vekili Çufalı, konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve akreditasyon derneklerinin temsilcilerine teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde program akreditasyonuna öncülük eden ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon derneklerinin değerlendirmesi sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde akredite olan bölümlere belgeleri takdim edildi.

Eczacılık Fakültesi Program Akreditasyon Belgesini Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Akreditasyon Belgesini Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Program Akreditasyon Belgesini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ragıp Özpolat, Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Program Akreditasyon Belgesini Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selma Taşkesen, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Program Akreditasyon Belgesini Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şükran Calp ve Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Program Akreditasyon Belgesini Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Ünlü, akreditasyon belgelerini alarak konferans sona erdi.

Konferansın ardından “Akreditasyonun Eğitimin İyileştirme Sürecine Katkısı” paneli düzenlendi. Panel moderatörü ve Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülseren Kocaman’ın moderatörlüğünde düzenlenen program, konuşmacılar Prof. Dr. Dilek Özmen, Prof. Dr. Seçkin Özden ve Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın sunumlarının ardından sona erdi.