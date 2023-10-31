Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakalarında üniversite erkek personelleri arasında gerçekleşen Kort Tenis Turnuvası sona erdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından “100. Yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakaları” kapsamında düzenlenen ve ilk olma özelliği de taşıyan Kort Tenis Turnuvası’nda Doç. Dr. Mehmet Yazıcı birinci olurken Dr. Öğretim Üyesi Kadir Cebi ikinci olarak turnuvayı tamamladı. Turnuvaya katılan sporcular, Cumhuriyetin 100. yılında böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmanın verdiği mutluluğu ifade ettiler.