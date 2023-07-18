Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen hibe ile öğrenci ve personellerin Erasmus hareketliliklerini desteklemekte büyük başarı elde ediyor.

Son üç yıl boyunca gerçekleştirilen her projede ortalama 200,000 Euro hibe desteği sağlanmakta. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Ersamus programı dahilinde bu hibelerle birçok öğrenci ve personelin yurtdışı hareketlilikleri desteklenmekte.

Erasmus öğrenci hareketlilikleri, öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırmalarına, yeni beceriler kazanmalarına ve uluslararası iş birliği ağlarını genişletmelerine olanak tanırken, personel hareketliliği çerçevesinde de personellerin eğitim kalitesini yükseltmelerine ve farklı ülkelerdeki en iyi uygulamaları takip etmelerine katkı sağlanmakta. Bu manada üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ve akademik personellerin katkılarıyla Avrupa Birliğine üye ve aday ülke statüsünde yer alan ülkelerde bulunan 61 farklı üniversite ile Erasmus anlaşmaları imzalanmıştır. Son 5 yıl içerisinde Erasmus hareketliliklerinden faydalanan öğrenci sayısı 321 iken personel sayısı 170’tir ve bu sayı artarak devam etmekte.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak, son yıllarda yürütülen Erasmus projeleriyle önemli bir başarı ve hibe artışı elde edilmiştir. Tüm projeler toplamında yaklaşık 600,000 Euro proje tutarıyla gerek öğrencilere gerekse akademik ve idari personele yurtdışında eğitim ve staj yapma imkânı sunulmakta. Bu projeler sayesinde öğrencilerin farklı kültürleri tanıma, dil becerilerini geliştirme ve uluslararası bir perspektif kazanma şansı bulurken hareketlilikten faydalanan akademik ve idari personel alanlarında uzmanlaşma ve mesleki gelişimlerine katkı sağlama fırsatı yakalama şansı elde etmekte.