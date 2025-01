Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2025 Times Higher Education alan bazlı dünya üniversite sıralamasında yer aldı.

THE, sanat ve beşerî bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, fen bilimleri, tıp ve sağlık, fizik bilimleri, psikoloji ve sosyal bilimler gibi toplam 11 alanda en iyi üniversiteleri sıraladı. Dünya genelinde önde gelen üniversiteler, THE 2025 alan sıralamasında 11 ana alan altında 33 disiplinde değerlendirildi. Sıralamada, 80’den fazla ülke ve bölgeden 1000’in üzerinde üniversite incelendi. THE, alan bazlı dünya üniversite sıralamasında eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm gibi nitelikleri göz önünde bulundurdu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünyanın saygın akademik derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education’ın (THE) 2025 yılına ait "Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarında fizik bilimleri alanında 801+ bandına, tıp ve sağlık alanında ise 1001+ bandına girmeyi başardı.

Fizik bilimleri alanında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye’den ilk 1000’e giren 18 üniversite arasında yer alırken; tıp ve sağlık alanında ise Türkiye’den dünya sıralamasına giren 60 üniversite arasında bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin her geçen gün başarı sırasını artırdığını belirterek, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini her anlamda yükseltmek, ileriye taşımak ve seçkin bir üniversite haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye ve dünya sıralamalarında performansımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımıza özveriyle destek veren ve üniversitemizin bilimsel anlamda yükselişine katkıda bulunan tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum” dedi.