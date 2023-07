Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcılar Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, fakülte dekanları, başhekimler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başlayan programda ilk olarak fakülte birincisi Diş Hekimi Berfe Şiltelioğlu konuşmasını yaptı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunları olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Şiltelioğlu, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı ve Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e teşekkürlerini iletti.

5 yıllık eğitim sürecinde kendilerine her türlü imkânı sağlayan hocalarına şükranlarını sunan Şiltelioğlu, ailelere ve öğrenci arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, “İlk mezunlarımızı vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizlerde en az sizler kadar heyecanlı ve mutluyuz” dedi. Dekan Dayı, Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasından bugüne kadar geçen sürede her an yanımızda olan Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent’e teşekkürlerini iletti. Daha sonra öğrencilere seslenen Dekan Dayı “ Bir sağlık neferi olmak, insanların yaşamına dokunarak onların mutluluğuna katkı sağlamak her takdirin üzerindedir. Bu kutsal görevinizin ne denli önemli olduğunu unutmadan her zaman motivasyonunuzu diri tutun” dedi. Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını ve aileleri tebrik eden Dekan Dayı, öğrencilere bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını vermesinin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Rektör Levent, “5 yıllık bir eğitim sürecinin meyvelerini almaktan dolayı gurur duyuyorum. Fakülteye gerçekleştirdiğim ziyaretler esnasında hocalarımızın ve öğrencilerimizin sarf ettiği çabaya her defasında şahit olarak büyük bir mutluluk yaşadım” dedi.

Rektör Levent daha sonra öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Son olarak öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Mesleğinizin sizlere kattığı değeri sadece hekimlik yaparak değil aynı zamanda akademi camiası başta olmak üzere diğer alanlarda da yaşatmanızı istiyorum. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin ilk Dışişleri Bakanlarından olan Tevfik Rüştü Aras’ta bir hekim olarak çok değerli hizmetlerde bulunmuştur” şeklinde konuşarak konuşmasını sonlandırdı.

Fakülte birincisi Berfe Şiltelioğlu’na plaketini takdim etmek üzere tekrar sahneye gelen Rektör Levent, öğrencinin ailesini de sahneye davet ederek beraber fotoğraf çekildi. Öğrencilere başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildikten sonra Yemin Töreni düzenlendi. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni kep atma ile sona erdi.