Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) koordinatör olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, yerini Prof. Dr. Vedat Karadeniz’e devretti.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) bünyesinde düzenlenen devir teslim programına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak ile Genel Sekreter Cihat Özgenel katıldı. Bugüne kadar göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’a teşekkürlerini ileten Rektör Levent, yeni görevinde ise Prof. Dr. Vedat Karadeniz’e başarılar diledi. Devir teslim töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.