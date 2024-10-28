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University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2024-2025 Türkiye üniversite sıralaması raporu yayınlandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) sıralamada 9 basamak yükseldi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. Enformatik Enstitüsü’nün değerlendirme ölçütlerine göre hazırlanan sıralama sonucunda, EBYÜ 190 üniversite arasında 81. sıraya yükselerek geçen yıla kıyasla 9 basamaklık bir ilerleme kaydetti. Ayrıca, tıp fakülteleri özelinde yapılan değerlendirmede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, 106 tıp fakültesi arasında 60. sıraya yerleşerek bir önceki yıla göre sıralamasını ileriye taşıdı.

Kaynak: iha