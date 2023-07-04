Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 8. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim kampına katılacak. Ekip, gerçekleştireceği atölye çalışmaları ve sahneye koyacağı oyunlarla şenliğe renk katacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kurulmasına öncülük ettiği EBŞT, ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde sahne almaya devam ediyor. EBŞT 6-16 Temmuz tarihleri arasında Manisa Salihli’deki Sardes Antik Kenti’nde düzenlenecek olan Sardes 8. Uluslararası Dionyos Şenliği ve Tiyatro Eğitim kampında yer alacak. Ülkenin dört bir yanından tiyatro ekipleri, yönetmenler, eğitimciler, öğrenciler ve yazarların katıldığı sanat şöleninde alanında uzman isimler; yazarlık, sanat eleştirisi, oyunculuk, drama, yönetmenlik, fotoğraf, pantomim gibi alanlarda ücretsiz eğitim verecek. Şenlik boyunca sahne performansları, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri de programda yer alacak.

Şenliğin eğitim programları çerçevesinde Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanat yönetmeni dramaturg-yazar Serkan Fırtına “Oğuz Atay’ın Eserlerinde Oyun Kavramı ve ‘Oyunlarla Yaşayanlar’ Adlı Oyunun Dramaturjik İncelemesi” atölyesini ve şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar da ’Oyunculukta Amaç ve Engeller’ atölyesini gerçekleştirecek. EBŞT ekibi şenlik alanındaki sahnede 7 Temmuz Cuma akşamı Doğaçlama Tiyatro Gösterisi, 8 Temmuz akşamı ise “Hamdi’nin İşleri” adlı ortaoyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay düzenlenen şenlik hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun, tiyatro tarihinin önemli bölgelerinden Salihli Sardes’te uzun zamandır düzenlenen Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği ve Eğitim Kampı’na bu yıl da katılacak olmasından dolayı mutluyuz. Şehir tiyatromuz, turnelere ve çeşitli bölgelerimizde düzenlenen tiyatro festivallerine katılarak hem kentimizin tanıtımına hem de kültürlerarası paylaşıma katkıda bulunmuş oluyor. Bir anlamda Efeler’in kültür elçiliğini üstlenmiş durumdalar. Şehir tiyatrosu eğitmenlerine ve öğrencilerine verimli bir kamp dönemi diliyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşmayı gerçekleştiren değerli tiyatro emekçilerini ve gönüllülerini yürekten kutluyor, sanatın birleştirici ışığının hiç sönmemesini diliyorum.”