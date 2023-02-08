Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, deprem nedeniyle hem sosyal medya sayfasından birlik ve beraberlik çağrısı yaptı, hem de örnek bir davranış sergiledi. Yaşar’ın, hazırlattığı 3 tır acil ihtiyaç yardımı, depremzedelere dağıtılması için Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’da AFAD ekiplerine teslim edildi.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, deprem nedeniyle hem sosyal medya sayfasından birlik ve beraberlik çağrısı yaptı, hem de örnek bir davranış sergiledi. Yaşar’ın, hazırlattığı 3 tır acil ihtiyaç yardımı, depremzedelere dağıtılması için Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’da AFAD ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki ayrı deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Yıkılan binaların enkazında kalanlar, günlerdir sokakta olanlar da var. Depremin vurduğu kentlerde acılar her geçen saat büyüyor. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da çığlıklara kayıtsız kalamadı. Yaşar, depremin hemen ardından seferber oldu, bölgeden gelen acil yardım çağrıları sonucu depremzedeler için 3 tır hazırlattı. İçinde acil ihtiyaçların olduğu tırlar, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a gönderildi. Yaraların bir nebze de olsa sarılması için kısa sürede bölgeye ulaşan tırlar, bu kentlerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na (AFAD) teslim edildi. AFAD, tırlardaki malzemeleri bölgedeki depremzedelere dağıtmaya başladı.

“Gün, birlik olma günü”

Türkiye’de yaşanan tüm toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ve yardımseverliğiyle de bilinen Yaşar, depremzedeler ve Türkiye’nin yaralarını sarmak için birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı. Yaşar, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, “Gün, birlik ve beraberlik günü. Az ya da çok demeden eminim ki herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de 3 ayrı şehre, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. Tırlarımızdaki malzemeler AFAD’a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber” dedi.