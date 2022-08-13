Tuzla Belediyesi tarafından Rumeli Kültür Merkezi’nde Nakş-ı Sevda ‘Ebru Sergisi’ açıldı. Pazar akşamına kadar açık olacak sergi, hafta sonunda Ebru Sanatını sevenleri ağırlayacak.

Tuzla Belediyesi tarafından Rumeli Kültür Merkezi’nde Nakş-ı Sevda ‘Ebru Sergisi’ açıldı. Pazar akşamına kadar açık olacak sergi, hafta sonunda Ebru Sanatını sevenleri ağırlayacak.

İstanbullu sanatseverler için özel sergiler düzenleyen Tuzla Belediyesi, Ebru Sanatını sevenler için özel bir sergi hazırladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Metin Yılmaz’ın eserleri Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Ebru tekniği ile ayet, hadis, kelam-ı kibar metinlerinden oluşan eserler başta olmak üzere farklı teknikler ile hazırlanan toplam 66 eser hafta sonunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

“Tüm İstanbullular davetlidir”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Medeniyetimizin en önemli sanat çalışmalarının başında yer alan Ebru Sanatı ile hazırlanan özel sergimiz İstanbullu sanatseverler için önemli bir ziyaret noktası oldu. Tüm İstanbulluları sergimize davet ediyorum” dedi.