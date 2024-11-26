Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kutlama Programı’na Eskişehir’den Ebru Kapaklıkaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü kutlama programına Eskişehir’i temsilen Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile aynı masaya kabul edilen Kapaklıkaya, ilkokul öğrencilerinin eğitiminde yaptığı fark oluşturan çalışmalarla tanınıyor. Daha önce Küresel Öğretmen Ödülleri çerçevesinde Dubai’de ‘Yılın İlham Veren Öğretmeni’ seçilen Ebru Kapaklıkaya’nın Milli Eğitim Bakanlığı projeleri için hazırlanmış bestesi de bulunuyor. 10 Kasım bestesi ise Eskişehir Valiliği’nce kabul edilerek yayınlanmıştı.

Tüm illerden öğretmenler seçildi

Millî Eğitim Bakanlığı’nca, yurt içinde ve dış temsilciliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan etkinlikler ise tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark oluşturan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri doğrultusunda, tüm illerden ikişer öğretmen seçildi. Bu çerçevede Eskişehir’den Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya seçilerek, Eskişehir’i temsil eden öğretmen olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı kutlama programında yer aldı.

Depremzedeler de davet edildi

Etkinlikler, Ankara ve İstanbul’da olmak üzere ayrı ayrı planlandı. Ayrıca programlarda aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapanların yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile emekli öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları da davet edildi.