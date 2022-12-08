Eskişehir’de, bir neslin çocukluğuna damga vuran video oyunu Mario, öğrencilerin okuma yazma öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Eskişehir’de, bir neslin çocukluğuna damga vuran video oyunu Mario, öğrencilerin okuma yazma öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine okuma yazmayı öğretebilmek için eğlenceli bir yöntem geliştirdi. Çocukların bilgisayar oyunlarına olan tutkusundan yola çıkan Ebru öğretmen, sınıfı bir Mario oyun parkuruna dönüştürdü. Öğrencilerin her birinin sırayla Mario olduğu oyunda tıpkı bilgisayar oyunundaki gibi altınları toplayan öğrenciler, bunların altındaki harflerle kelime türetmeyi öğreniyor. Oyunun ikinci turunda ise öğrenciler, cümle içindeki eksik kelimeyi bularak cümleyi tamamlıyor. Altınları toplayıp görevleri yerine getiren öğrenciler bayrağı sallayarak oyunu bitiriyor.

"Öğrenme kağıt üstünde kalmamalı"

Bilgisayar oyununu sınıfa uyarlayarak çocukların eğlenerek okuma yazma öğrenmelerini amaçlayan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, fikrin ortaya çıkışını şöyle anlattı:

“Oyun oynayarak öğrenmenin çocukların üzerinde çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Öncelikli amacım çocukların okulu sevmelerini sağlamak. Okulu severek gelen öğrencinin birçok şeyi de başardığına şahit oldum. Sınıfta doğaçlama yaptırarak çeşitli nesnelerle harfler öğretmeye karar verdim. Değerlendirmenin sadece kağıt üstünde olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Dijital çağın çocuklarının bilgisayar oyunlarını çok ilgili olduğunu ve eğlenerek oynadıklarını bildiğim için bilgisayar oyunlarını sınıf ortamına entegre etmeyi düşündüm.”

Altınlardaki harflerle kelime üretiyorlar

Kendi çocukluğunda oynadığı Mario oyununu sınıfı için düzenlediğini anlatan Kapaklıkaya, “Bilgisayar oyununu sınıfa entegre edebilmek için önce kostümler tasarladık. Tıpkı Mario oyununda olduğu gibi altınlar hazırladık. Altınların üzerinde harfler yazdık. Harfleri toplayarak resimli bulmacada, resmin altına adına yazan çocuklar, kelime oluşturmayı öğreniyor. Son parkurda ise öğrenciler, cümlenin içerisindeki yazılmayan kelimeyi bulup oraya aşağıdaki kelimelerden seçerek cümleyi tamamlıyor ve bayrağı sallayarak oyunu bitiriyor. Böylece çocukların bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Her şey çocukların daha iyi eğitim alması için

Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Müdürü Ahmet Kocabey ise, okulda öğrencilerin mutlu bir şekilde eğitim öğretim görmesini amaçladıklarını ifade ederek, “Bunun için ben ve tüm arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz öğrenmeyi öğrenme ve ürün ortaya koyma becerilerini geliştirmek, bu yüzden okulumuzdaki 25 öğretmenim, 610 öğrencimize elinden gelen en iyi performansı göstererek onların eğitim öğretim hayatlarına katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.