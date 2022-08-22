Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş, Aliağa Sanat Günleri çerçevesinde sahne alarak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranlarına sesi ve sahne şovu ile unutulmaz bir gece yaşattı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanı’ndaki dev konsere 50 bin kişi akın etti.

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş, Aliağa Sanat Günleri çerçevesinde sahne alarak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranlarına sesi ve sahne şovu ile unutulmaz bir gece yaşattı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanı’ndaki dev konsere 50 bin kişi akın etti.

Aliağa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Aliağa Sanat Günlerinin 8. haftası, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sinema programlarından çocuklar için animasyon gösterimlerine, tiyatro şöleninden müzik ziyafetine kadar birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturdu.

Aliağalılardan yoğun ilgi gören sanat festivalinin 8. haftasında, Kent Park ve Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda sinema şöleni yaşanırken, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ‘Sevimli Dostlar’ isimli animasyon gösterisi miniklerin neşesi oldu.

Usta oyuncu alkış aldı

Aliağa Sanat Günleri çerçevesinde her hafta sahnelenen tiyatro gösterimlerinde bu hafta, tiyatro sahnesinin usta ismi Ali Poyrazoğlu tek kişilik gösterisi ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ isimli oyunuyla Aliağalıların karşısına çıktı.

Dram, trajedi ve yaşanmışlıkları sahnede doğaçlama bir şekilde buluşturan sanatçı, oyunun sonunda tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Ebru Gündeş’ten 50 bin kişilik konser

Öte yandan ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Aliağa Sanat Günlerinin 8. haftasında sevenleriyle buluştu. Haftalardır heyecanla beklenen konser için Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanında, özel olarak Türkiye’nin en büyük sahnelerinden biri kuruldu. Konser öncesi ünlü sanatçıyı dinlemek için Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 bin hayranı konser alanına akın etti. Sevilen sanatçı, konserine ‘Hayat’ isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dünden bugüne hit olmuş tüm şarkılarını hayranları için söyledi. Ebru Gündeş, sesinin yanı sıra; şık kostümü, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle sahnede devleşerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Acar: "Aliağamızın yönü her daim bilim, sanat ve vatana bakar"

Konserin son bölümünde Ebru Gündeş’in davetiyle sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sanatçıya teşekkür etti.

Başkan Serkan Acar, “Güzel İzmir’imizin yükselen yıldızı Aliağamızda bir starı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu muhteşem konserde bizleri yalnız bırakmayan Aliağa halkımıza ve Türkiye’nin birçok şehrinde gelen sanatseverlere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa’yı takım yıldızına benzeten Başkan Serkan Acar, “Aliağamız kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, esnafıyla ve halkıyla takım yıldızı gibi. Bu takım yıldızının yönü de her daim bilim, sanat ve vatana bakar” ifadelerini kullandı.

Başkan Serkan Acar, gecenin anısına ünlü sanatçıya Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti. Öte yandan Aliağa Sanat Günlerinin 8. haftası, Helvacı Meydanı’nda düzenlenen Onur Haskan konseriyle son buldu. Sazı ve yorumuyla gönüllere dokunan Onur Haskan, dinleyenlere türkü ziyafeti sundu.