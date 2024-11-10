Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın “Yerin Ruhu” isimli sergisi Nilüfer’de sanatseverlerle buluştu. Doğanın ruhunu fotoğraflarla keşfetmek isteyenler Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’ndeki sergiyi 2 Mart’a kadar gezebilecek.

Nilüfer Belediyesi, özel bir sergiyi daha Misi’de sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı Ebru Ceylan’ın özgün bakış açısıyla oluşturduğu ve 24 eserden oluşan “Yerin Ruhu” sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergi, izleyicilere doğanın unsurlarını duyusal ve alakalı düzeyde keşfetme imkânı sunuyor.

Ceylan’ın doğanın dağ, ova, orman, deniz ve sessizlik gibi unsurlarını kendine özgü bir şekilde yorumladığı eserler, katılımcıları derin bir sanatsal yolculuğa çıkarıyor. Sanatseverler, sergide doğanın görsel ifadesini deneyimleme fırsatı buluyor. Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, Küratör Engin Özendes ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada Misi’nin Bursa ve Nilüfer için önemine vurgu yaparak, “Misi, kültür ve mirasıyla bölge için en kıymetli yerlerden biri” dedi. Ayrıca, 2017’de açılan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nin hem yurt içinden hem de dünya fotoğraf tarihinden önemli isimleri ağırladığını hatırlan Başkan Şadi Özdemir, Ebru Ceylan’ın eserlerinin müzeye görsel bir şölen kattığını ifade etti.

Serginin küratörü Engin Özendes ise Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nin, seçkin sanatçıları ağırlamaya büyük önem verdiğini belirterek, “Bu sergi, fotoğraf sanatı aracılığıyla yeryüzünün ruhunu anlama ve yorumlama fırsatı sunuyor” dedi.

Sanatçı Ebru Ceylan da serginin böyle özel bir mekânda yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yerin Ruhu ismi Antik Roma’ya dayanan ve bir yerin topoğrafyasını, binalarını, insanlarını, özelliklerini kapsayan bir kavram” dedi ve sergiye ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi ziyarete açıldı. Farklı tekniklerin yer aldığı eserleri sanatseverler ilgiyle inceledi. Sergi, 2 Mart 2025 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde beğeniye açık kalacak.