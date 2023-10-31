EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad, Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı’nın (YŞEP) lansman toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyoner bakış açısının Gaziantep’in Yeşil Şehir ilan edilmesinde önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep’in mevcut durumundan sürdürülebilir ve dirençli bir kentsel geleceğe ulaşmasını amaçlayan eylem planı olarak Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı’nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.

GBB Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen program öncesinde AECOM Proje Müdürü Emily Cornu şehirler ve sakinleri için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceği amaçlayan EBRD’nin Yeşil Şehirler Programı ile ilgili yaptığı sunumda, programın hazırlık, uygulama ve izleme süreçleri hakkında bilgi verdi. Bu bilgilere göre Gaziantep, 2021 yılında Yeşil Şehirler Programı’na katılarak YŞEP’i tamamlayan ikinci şehir oldu.

“Gaziantep’in dirençli olduğunu biliyorum”

Dünya Şehirler Günü’nde YŞEP’i tamamlamış Gaziantep’te olduğu için memnuniyetini dile getiren EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad açılış konuşmasında, “Gaziantep’in 18 ay içerisinde şehri daha iyi inşa etmek için YŞEP’i tamamlamış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Fatma Şahin’in vizyoner bakış açısı olması Gaziantep’in Yeşil Şehir olmasını kolaylaştırdı. Bu şehrin dirençli olduğunu biliyorum. YŞEP’in tamamlanması bugün bir başlangıçtır. Bu başlangıç birçok programın geliştirilmesine öncü olacak. Yeşil istihdam ve genç kadınlar için bu projelerin hayata geçirilmesi elzemdir.” Dedi.

“Bu bir ortaklık, bir paydaşlık”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında bu coğrafyada inanılan değerler yönünde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Dünya Şehirler Günü’nde bu önemli planlamayı bitirmiş olmanın başlangıcıyla, huzuruyla, mutluluğuyla, gururuyla karşınızdayız. Bu bir ortaklık, bir paydaşlık. Torunlarımıza bırakacağımız dünya için çalışmak. Stresli olan dünyanın üzerindeki stresi almak ve koruyarak kullanmak. Yeşilliklerimizi yeşile boyamak. Mavilerimizi maviye boyamak. Günün sonunda da içinde yaşayan insanı mutlu etmek, huzurlu etmek, yaşam kalitesini artırmak için bir aradayız. Çok zor bir dönemden geçtik. Coğrafya karakterdir. Bizim bu zor coğrafyada çok çalışmaktan, inandığımız değerler doğrultusunda ekip olarak mücadele etmekten, vazgeçmeden yolumuza odaklanıp gitmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Herkesin kendi başlangıcını doğru şekilde yönettiğinde şehrin daha dirençli hale gelebileceğini vurgulayan Başkan Şahin, “Her şey kendimizde başlıyor. Kendi aklımızla, kendi kalbimizle, kendi vücudumuzda, kendi ailemizde ve kendi şehrimizde. Herkesin kendi başlangıcını doğru bir şekilde yönettiğinde bugün yaşadığımız birçok zorluğun yönetebilir, daha dirençli hale gelebilir bir dünyayı inşa edeceğiz. Kendimizden başlayan şeyi doğru planladığımızda, planlamaları doğru uyguladığımızda başarabiliriz. Düşündüğünüz şey hayata geçmezse, bir çocuğa faydası yoksa, coğrafyaya dünyaya faydası yoksa ne faydası var. Bu kadar kısa sürede bunun yapılması çok önemli” diye konuştu.

Programın ardından Başkan Fatma Şahin katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.