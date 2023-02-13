Öte yandan Hatay’da yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf Yılmaz’ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Kubilay Apartmanında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kubilay Apartmanında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Memleketleri Niğde’ye getirilen Yaman ailesinin naaşları, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaman ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş’taki depremde Ebrar Sitesi’nin enkazında yaşamını yitiren Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yigit Emre ve Aysima İkra Yaman’ın cenazeleri Niğde’de toprağa verildi.

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