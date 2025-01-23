Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yeniden inşa edilen konutlar tamamlanma aşamasına geldi. Depremzedeler için güvenli ve dayanıklı yapılar oluşturmayı hedefleyen projede, inşaatın büyük bölümü tamamlandı ve çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Ebrar Sitesi yeniden yükseliyor. Yeni binalar, tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edildi. Bu yöntem, binaların hem depreme dayanıklılığını artırıyor hem de yapıların uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ayrıca, fore kazık uygulamasıyla temeller güçlendirilerek zemin güvenliği maksimum seviyeye çıkarıldı. İnşaatta kullanılan kaliteli malzemeler ve sağlam işçilikle, projede en küçük detay dahi titizlikle ele alındı. Site genelinde, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da planlanarak modern bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan binalar, hem güvenli hem de konforlu bir yaşam sunmayı vaat ediyor. Hak sahipleri, konutların teslim edilmesi için gün sayarken, Ebrar Sitesi’nin yeniden ayağa kalkması bölge halkı için büyük bir umut kaynağı oluyor. Yeni yapılar, yalnızca güvenli barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, depremden etkilenen vatandaşların yaşadığı travmaları da azaltmayı amaçlıyor.

İnşaat görevlilerinden Metin Bilgiç, "Bu bölgeye başlanan yeni binalar yükseldi. Yeniden yapılanmaya geçildi ve tüm hızla devam ediyor son aşamalar yaklaştık" dedi.

İnşaat görevlilerinden Naci Aksoy ise, "Peyzaj aşamasındayız yüzde 90 seviyesindeyiz ve sağlam zemineler ve fore kazıklarla inşa edildi. Niyetimiz depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması" diye konuştu.