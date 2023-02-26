Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ takımlarından Elazığ İl Özel İdare, sezonun geri kalan bölümüne Elazığ’dan devam etmeyi uygun görürken, Elazığ Basketbol Kulübü ise iç saha maçlarına Ankara’da çıkacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ takımlarından Elazığ İl Özel İdare, sezonun geri kalan bölümüne Elazığ’dan devam etmeyi uygun görürken, Elazığ Basketbol Kulübü ise iç saha maçlarına Ankara’da çıkacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu yeni yol haritasını çizmeye çalışıyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ takımlarından Elazığ İl Özel İdare, sezonun geri kalan bölümüne Elazığ’dan devam etmeyi uygun görürken, Elazığ Basketbol Kulübü ise iç saha maçlarına Ankara’da çıkacak. Tarsus Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü sosyal medya hesabından son antrenman fotoğraflarını paylaşarak, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketine rağmen pes etmeyerek mücadeleye devam diyen ve Tarsus Belediyesi maçı hazırlıklarını ilimizde sürdüren ailemizin fertleri kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

EBK’ya ailelerden izin çıkmadı

Kulüp 2. Başkanı İbrahim Karayazgan’ın isteği üzerine sezonun geri kalan maçlarına Ankara’da çıkmaya hazırlanan Elazığ Basketbol Kulübü’nün bu tercihindeki en büyük etken ailelerin sporcularını Elazığ’a göndermemek isteği oldu. Karayazgan’ın oluşturacağı maddi kaynakla Ankara’da evlere yerleştirilecek olan sporcular, antrenmanlarını ve iç saha maçlarını Türkiye Basketbol Federasyonu’nun belirleyeceği spor salonlarında yapacak.