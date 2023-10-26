SAKARYA (İHA) – Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde düzenlenen aile seminerlerinde ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurarken beden duruşuna, göz temasına, jest ve mimiklerine dikkat etmeleri gerektiğinin üzerinde duruldu.

Serdivan Çocuk Akademisi’nin her hafta yenilenen içerikleri ile çocuklar atölye çalışmalarında hem eğlenip hem de öğrenirken, onları sabırla bekleyen veliler için de verimli bir zaman aralığı oluşturmayı hedefleniyor. Alanında uzman psikolojik danışman tarafından verilen ve dönem boyunca devam edecek olan ‘Çocuğunuza Kulak Verin’ seminerlerinde 25 Ekim Çarşamba günü ‘Aile İçi İletişimde Beden Dili’ başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Velilerin büyük ilgiyle beklediği programda; iletişimde dinlemek ve konuşmak kadar beden dilini kullanıyor olmanın da önemi vurgulandı. Çocukları dinlerken yargılamaktan, etiketlemekten ve onların duygularını küçümsemekten uzak durulması gerektiği ifade edilen etkinlikte ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurarken beden duruşuna, göz temasına, jest ve mimiklerine dikkat etmeleri gerektiğinin üzerinde duruldu.