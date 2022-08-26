Radikal Okulları Bornova Kampüsü Ortaokul Bölümü Rehber Öğretmeni Psikolog Tuğba Gökkaya, sağlıklı teknolojinin kullanımında ailelere çok iş düştüğünü, ebeveynlerin çocuklarına doğru teknoloji kullanımını öğretmesi gerektiğini ifade etti.

Radikal Okulları Bornova Kampüsü Ortaokul Bölümü Rehber Öğretmeni Psikolog Tuğba Gökkaya, sağlıklı teknolojinin kullanımında ailelere çok iş düştüğünü, ebeveynlerin çocuklarına doğru teknoloji kullanımını öğretmesi gerektiğini ifade etti.

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ediyor. Radikal Okulları Bornova Kampüsü Ortaokul Bölümü Rehber Öğretmeni Psikolog Tuğba Gökkaya da, teknolojinin doğru kullanımını konusunda öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu.

“Teknolojinin nasıl kullanıldığı çocukların gelişimi için büyük önem taşıyor”

Hayatın her alanında kendi varlığını kabul ettiren teknolojinin, çocukların dünyasını da hızla etkilediğini dile getiren Gökkaya, "Yaşadığımız çağ gereği çocuklarımızı tamamen teknolojiden soyutlamamız elbette mümkün değildir fakat sağlıklı teknoloji kullanımı için çocuklarımızı doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Bugün bir çoğumuzun şikayetçi olduğu bir konuyu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum; küçük yaş grupları da dahil olmak üzere birçok çocukta telefon bulunmakta. Çocuklarımız yaş itibariyle gelişimin önemli bir evresinde bulunuyor. Dışarıdan gelebilecek her türlü iyi ya da kötü bilgiyi anında alıp bunu kendi kişiliklerine hızla entegre edebilecek bir dönemden geçiyorlar. Bu noktada teknolojinin nasıl kullanıldığı da onların gelişimi için büyük önem taşıyor. Birçok sosyal medya uygulaması çocuklar için risk oluşturuyor. Bilişsel gelişimlerinin hızlandığı yaş dönemlerinde çocukların uygun olmayan içeriklerle karşılaşması ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek birçok psikolojik sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle güzellik-çirkinlik, estetik, çarpık beden algısı gibi problemlerin temelinde sosyal medyada aşılanan doğru bilinen yanlışlar yer alıyor” dedi.

“Teknoloji ile geçirilen zamana bir sınır konulması gerekiyor”

Doğru teknoloji kullanımında ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade eden Gökkaya, “Teknolojinin gelişmesiyle sadece sosyal medya değil, oyun bağımlılığı da ortaya çıkıyor. Bazı çocuklar bilgisayar, telefon tablet vb. başında saatlerce vakit geçiriyor. Oluşan ve oluşabilecek teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için siz ebeveynlere çok iş düşüyor. Öncelikle doğru teknoloji kullanımının nasıl olduğu konusunda çocuğumuzu bilinçlendirmekle işe başlamamız gerekiyor. Faydalı ve zararlı olan platformlara birlikte, karar vermemiz nedenleri üzerinde tartışmamız bu durumun ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini çocuğumuzla paylaşıp neden yanlış olduğunu mantık çerçevesinde çocuğumuza anlatabiliyor olmamız oldukça önem taşıyor. Tüm eksiler ve artılar birlikte konuşulduktan sonra teknoloji ile geçirilen zamana bir sınır konulması ve çocuğun, bu sınırların kesin olduğunu, hiçbir şekilde esnemeyeceğini ve belirlenen çerçeveler dışında bir kullanımın sorun oluşturabileceğini biliyor olması da sınırları aşma noktasında engelleyici rol oynuyor. Dinlenmek için telefona bakmak, oyuna girmek isteyen çocuklarımıza lütfen bunun dinlenmek için bir yol olmadığı fikrini ve bilincini aşılayalım. Hiçbir ekran bir ebeveyn gülümsemesinden ya da sohbetinden daha dinlendirici olamaz. Etkili ve sık iletişim, daha sıkı çocuk-ebeveyn ilişkisi, daha az teknoloji bağımlılığı ve daha sağlıklı bireyler demektir” diye konuştu.