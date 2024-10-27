Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezlerinde, ebeveynlere yönelik bilgilendirme seminerleri sürüyor.

Bu kapsamda Tarsus’ta faaliyette bulunan Büyükşehir 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi ile Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinden faydalanan çocukların ebeveynlerine yönelik, ‘erken çocukluk döneminde, çocukların ekran kullanımına’ yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık’ın sunumuyla yürütülen programda, ‘okul öncesi yaşta ekran kullanımının zararları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, uyku sorunları, obezite riski, şiddet ve olumsuz içeriklere maruz kalma, dil ve iletişim becerilerinin gerilemesi’ konularında ebeveynlere ayrıntılı bilgiler verildi.

“Çocuklarda oluşan ekran kullanımından kaynaklı zararları, velilerimizle paylaştık”

Tanışık, seminerler aracılığıyla ebeveynlerin de düşüncelerini aldıklarını kaydederek, “Tarsus 100. Yıl ve Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ebeveynlerimize ve halka açık bir seminer programı hazırladık. Bu seminer programımızın içeriği, ‘erken çocukluk döneminde, çocukların ekran kullanımına’ dair bir paylaşım oldu” dedi. Toplumsal olarak bakıldığında çocuklarda şiddet eğilimi ile dil-iletişim bozukluklarının gözlemlendiğini kaydeden Tanışık, “Bu sürecin de yoğun ekran kullanımından kaynaklandığını fark ettik. Bu doğrultuda ebeveynlerimizin, zorlu ebeveynlik yolculuğuna biraz ışık tutmak istedik. Bugün burada buna dair bir paylaşım çemberi ve bir seminer oluşturduk. Paylaşım çemberimizde oyunlar oynadık. Onların düşüncelerini aldık. Hayatlarına dair yorumlarını aldık. Seminer kısmında da velilerimize bu süreçlerle ilgili bilimsel verileri anlattık” diye konuştu.

Olumlu geri dönüşler aldıklarını da kaydeden Tanışık, “Ebeveynlerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Böyle bir ihtiyacın olduğunu kendileri de fark etmişler. Seminere dahil olmaktan, paylaşım çemberinde yaptığımız oyun ve etkinliklerden oldukça keyif aldıklarını ilettiler” ifadelerini kullandı.

Ebeveynler, verilen seminerden memnun ayrıldı

Seminere katılan 2 çocuk annesi Belma Fergar Dev, çocukları için hayatta kullanabileceği çok güzel yöntemler öğrendiğini söyleyerek, “Burada öğrendiklerimi, evde çocuklarıma uygulayacağım. Çocuğum 2 yıldır Büyükşehir Gelişim Merkezine geliyor ve son derecede güzel buluyorum. Ev ödevleri veriyorlar, gelişimine katkı sunuyorlar. Kızımdaki farklılıkları görüyorum” şeklinde konuştu.

Seminere katılan ebeveynlerden Emel Mutluay ise Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezlerini herkese tavsiye ettiğini belirterek, “Çok güzel bir bilgilendirme oldu. Hatta biz bugün tablet almaya gidecektik, onu almaktan vazgeçtik. Ekran sürelerini kısaltıyoruz, ama seminerde verilen bilgilerle daha da bilinçlenmiş olduk” dedi.