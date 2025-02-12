Körfez’de kadınlara yönelik ’Aile içi iletişim’ söyleşisi düzenlendi. Psikolog Zeynep Doğanay, "Güçlü bir ebeveyn-çocuk ilişkisi çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe mahallesinde bulunan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı’nda gerçekleştirilen söyleşiye ilgi yoğun olurken, Psikolog Zeynep Doğanay, sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamının nasıl olabileceğinden bahsetti.

İletişimin en önemli temel olduğunu vurgulayan Doğanay, "Bireyin, büyüdüğü ve davranış kazandığı bir yer olan evde toplumsal bir yapı vardır. Sosyal hayatın ilk başlangıcı olan bu ortamda pürüzsüz ve sağlıklı bir iletişim olmalıdır. Hayatın her noktasında önemli olan iletişim, aile içinde de bireylerin birbirleriyle anlaşabilmesi ve problemleri çözebilmesi adına gereklidir. İletişim, aileden sosyal yaşama yansıdığı için güçlü bir bağ olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu.

Ebeveyn ve çocuk iletişimi

Çocukların rol model olarak ailelerin örnek aldığını ve buna yönelik geleceğini oluşturduğunu söyleyen Doğanay, "Ebeveynler çocukları için en iyisini ister ve güçlü bir ebeveyn-çocuk ilişkisi çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Her etkileşimi çocuğunuzla bağlantı kurmak için bir fırsat olarak değerlendirin" dedi.

Doğanay, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerinin sorularını cevaplamayı da ihmal etmedi.