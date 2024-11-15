Afyonkarahisar’da, Eber Gölü’nde ortaya çıkan sorunların çözülmesi ve ekolojik dengenin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü ile ilgili valilik koordinesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Afyonarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Eber Gölü Doğal güzelliği kadar çeşitli kuş ve balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bölgede yetişen kamış ve hasır otu ve çeşitli su bitkilerinin yoğun olarak bulunduğu Eber Gölü, son günlerde yaşanan yangınlar ile de sık sık gündemde yer alıyor. Eber Gölü’nde ortaya çıkan sorunların çözülmesi ve ekolojik dengenin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında Eber Gölü konusunda çalışmaları bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş’in katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eber Gölü’nde yaşanan sorunların bilimsel açıdan ele alınması ve gölün geleceği açısından yapılması gereken çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı” ifadelerine yer verildi.