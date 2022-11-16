Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki 3 ayrı bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki 3 ayrı bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Yangın, Eber Gölü’nün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü kısmında kalan sazlık alanında meydana geldi. 3 ayrı bölgede çıkan yangında sazlıkların bir anda alev aldığı yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, dumanlar Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden de görüldü. Bölgenin bataklık olmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemiyor. Bölgedeki yangın devam ederken, bazı bölgelerde ise alevler yerini dumanlara bıraktı.