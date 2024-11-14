Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nde yaşanan yangınların yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alanı etkilediği, göl ve çevresinde adeta çevre felaketine sebep olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar-Konya sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde son 1 ayda çok sayıda yangın çıktı. Özellikle kuruyan bölümlerindeki kamışların alev aldığı göldeki yangınlar günlerce sürerken, yangınlar havadan yapılan müdahaleler ile söndürüldü. Yapılan incelemeler sonrasında yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı yönünde verilere ulaşılırken Afyonkarahisar Valiliği göle giriş ve çıkışları süresiz olarak yasakladı.

Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, yaşanan felaketle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ateş, “Son 15 günde Eber Gölü’nde çıkan yangınlarda çevresel bir felaketi yaşadık. İnsan sağlığı yönünden, milli ekonomik yönden çok fazla zarar gördük. Yangınlarda en fazla da hayvanlar zarar gördü. Yangınlardaki dumandan dolayı insan sağlığı da zarar gördü. Bolvadin ilçesine bağlı Dereköy ve Ortaköy bölgelerinde çıkan yangınlarda tahminen 50-60 kilometrekarelik bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Göl çevresindeki alana baktığımız da ise çevre felaketi gözükmektedir. Bu yangınlar neden oldu ve kim yaktı sorusundan ziyade ilk sorumuzun gölün suyuna ne oldu? Gölde su olsaydı bu yangınlar olmazdı” dedi.

Öte yandan, yangınların neden olduğu hava kirliliği Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi.