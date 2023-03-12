Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve birçok türü bünyesinde barındıran Eber Gölü, kuraklıktan dolayı kış mevsiminde beklediği yağış olmayınca gölde su seviyesi yeniden düştü.

Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırlarında kalan kısmında kuraklığın etkisi yeniden baş gösterdi. Kış mevsiminde yağışların az olması göle olumsuz yansıdı. Gölün Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki kısmında su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülenen gölde ortaya çıkan adacıkların sayısının bir önceki döneme göre artış göstermesi ise adeta kuraklığın kanıtı oldu.

Eber beldesinde yaşayan ve uzun yıllardır bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kamışçılıkla uğraşan Harun Kahraman, geçen yıllara, dönemlere göre su seviyesinin azaldığını dile getirdi. Kahraman, “Gölde su seviyesi yıl kurak geçtiğinden dolayı düşük seviyede. Önceki döneme göre su seviyesi en az 3-4 metre seviyesinde yani düşük seviyede. Eber Gölü’nün şu an en derin yeri ise 4 metre” dedi.