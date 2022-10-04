Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın yaklaşık 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın yaklaşık 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü. Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları yangına 4 saat sonra müdahale edebildi. Dron ile havadan da görüntülenen yangın itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatin sonunda söndürebildi.