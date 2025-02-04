Kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü ve Akarçay Havzası için Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı çerçevesinde çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir proje çalışması başlatıldı.

Proje ekibi, bölgenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor. İlk toplantı, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınma ve sınır ötesi iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Toplam bütçesi 263 milyon euro olan programın 83,7 milyon avroluk bölümü, yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 100’den fazla bölgeyi kapsayan bu program, ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje Ekibi Gölü inceledi

Proje için görevlendirilen akademisyen ve uzmanlar, bu hafta Eber Gölü’nü inceleyerek proje kapsamında uygulanabilecek muhtemel müdahale alanlarını belirledi. Proje kapsamında, su kaynaklarının korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması ve ekoturizmi teşvik gibi öncelikler amaçlanıyor.